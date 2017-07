MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu G20:

"Es war naiv und realitätsblind von der Kanzlerin, sich vom Großstadt-Gipfel schöne Bilder für den Wahlkampf zu erhoffen. Bilder? Oh ja: Stadtviertel in Flammen. Ebenso fatal war die Fehleinschätzung des Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz, das bisschen Sicherheit kriege er schon hin. Sein Desaster-Satz "Wir richten ja auch jährlich den Hafengeburtstag aus" zeigt, dass er das Gewaltpotenzial der Chaoten, denen es ja um Krawall und nicht um Kapitalismuskritik geht, grotesk unterschätzte. Seine Wähler sollten sich das merken. Wer Gipfel nicht kann, soll keine Gipfel ausrichten. Es war von Anfang an falsch, die G20 in Hamburgs Innenstadt tagen zu lassen und dem rot-grünen Senat die Sicherheit anzuvertrauen."/yyzz/DP/stw

