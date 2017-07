Die SPD wollte üppige Betriebsratsgehälter schnell noch vor der Wahl per Gesetz durchdrücken - vergeblich. Was dahintersteckt.

Eine Dreiviertelmillion Euro wäre für die allermeisten Manager in Deutschland ein mehr als akzeptables Gehalt. Aber sind solche Dimensionen auch angemessen, wenn es um die Entlohnung von Betriebsräten geht - selbst wenn es sich um die Arbeit des mächtigen Betriebsratschefs Bernd Osterloh im weltumspannenden Konzern Volkswagen handelt? Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte da so ihre Zweifel - und nahm deshalb im Mai Ermittlungen bei Osterlohs Vorgesetzten auf. Wegen des Verdachts der Untreue.

Man muss diese Vorgeschichte erzählen - denn am 14. Juni, knapp einen Monat später also, trifft sich SPD-Arbeitsministerin Andrea Nahles gemeinsam mit den Chefs von IG Metall und Deutschem Gewerkschaftsbund mit Angela Merkel. Unter acht Augen geht es um ein besonderes Anliegen: Man müsste die Vergütung von Betriebsräten gesetzlich klarer regeln. Ganz grundsätzlich, natürlich. Und überhaupt: Man habe über dieses Thema ja bereits 2015 gesprochen. Merkel, so gehen die Erzählungen, signalisiert Zustimmung. Zuvor will sie aber erst ihre eigene Fraktion einbinden.

Dort kommen allerdings sehr schnell Zweifel, denn Nahles schlägt ein Ad-hoc-Gesetz ohne Anhörung und Beratung vor - um es noch kurz vor Ende der Wahlperiode unter Dach und Fach zu bringen. Warum diese Eile? Die Fraktionsspitze von CDU/CSU erinnert sich an ...

