Baierbrunn (ots) -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag: Wenn es heiß ist und die Sonne brennt, relaxen wir gerne am Strand oder im Freibad. Es gibt aber auch Menschen, die die Hitze nicht gut vertragen, für die hat Petra Bröcker kühle Tipps gesammelt:



Sprecherin:



Generell gilt: trinken Sie reichlich! Gesunde Menschen sollten rund sechs bis sieben Gläser pro Tag leeren, sagt Reinhard Door von der "Apotheken Umschau":



O-Ton Reinhard Door 17 sec.



"Mindestens anderthalb Liter täglich sollten es ohnehin sein, und wenn man schwitzt entsprechend mehr. Alkohol sollte man eher meiden, auch mit Koffein zurückhaltend sein. Besser sind Mineral- oder Leitungswasser oder auch ungezuckerte Tees oder Saftschorle."



Sprecherin:



Draußen sollte man sich am besten im Schatten aufhalten und außerdem folgende Tipps beachten:



O-Ton Reinhard Door 16 sec.



"Dann empfiehlt es sich, leichte und luftige Kleidung zu tragen, und ganz wichtig: eine Kopfbedeckung, möglichst auch eine Sonnenbrille. Und nicht zu vergessen: ungeschützte Hautstellen, unbedeckte Hautstellen sollte man mit Sonnenschutzmittel einreiben."



Sprecherin:



Nicht jeder hat eine Klimaanlage zuhause. Doch die Wohnung bekommt man auch mit einfachen Mitteln schön kühl:



O-Ton Reinhard Door 25 sec.



"Man sollte lüften, wenn es draußen kühler ist. Das heißt spätabends, frühmorgens, am besten die ganze Nacht. Und dann, sobald es draußen wärmer wird, die Fenster schließen, und vor allem wo die Sonne draufscheint Rollos oder Rollladen herunterlassen beziehungsweise die Vorhänge zuziehen. Außerdem sollte man Elektrogeräte oder Lampen, die Wärme produzieren, möglichst abschalten."



Abmoderationsvorschlag:



Auch eine Siesta ist empfehlenswert, schreibt die "Apotheken Umschau". Denn wenn man die Mittagspause verschiebt und etwas verlängert, meidet man die höchsten Außentemperaturen und die intensive Mittagssonne.



ACHTUNG REDAKTIONEN: Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte an ots.audio@newsaktuell.de.



OTS: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52678 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52678.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de