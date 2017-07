Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BEAMTE - In den elf Wochen bis zur Bundestagswahl könnte die Rente noch zum entscheidenden Wahlkampfthema werden. Das Problem der Altersbezüge von Beamten klammern SPD und Union allerdings lieber aus. Keine der Parteien will die knapp zwei Millionen Staatsdiener durch Kürzungsvorschläge vergraulen. Schon in der Vergangenheit kamen Beamte glimpflich davon, während bei Renten harte Kürzungen vorgenommen wurden. Wie hoch die Pensionslasten sein werden, zeigen nun neue Zahlen aus dem Bundesfinanzministerium. Demnach beliefen sich Ende 2016 die zu erwartenden Kosten für Pensionen und Beihilfen allein für Bundesbeamte auf 647 Milliarden Euro. Das sind 63 Milliarden Euro mehr als im Jahr davor. Dies geht aus der neuen Vermögensrechnung des Bundes hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Für Länder und Kommunen gibt es zwar keine neuen Daten, aber auch dort schnellen die Pensionslasten in die Höhe. (Handelsblatt S. 1)

G20 - Der Chef der Welthandelsorganisation (WTO) hat die G20-Beschlüsse verteidigt. "Das Kommunique betont deutlich den positiven Beitrag des Freihandels und die Bedeutung der multilateralen Regeln der Welthandelsorganisation", sagte Roberto Azevedo in einem Interview dem Handelsblatt. Auch stellte er sich hinter den Kompromiss, Schutzmaßnahmen seien ein "legitimes Mittel" der Handelspolitik. "Schutzmaßnahmen sind dafür ausgelegt, verzerrenden und nachteiligen Praktiken von Unternehmen und Regierungen zu begegnen", sagte Azevedo. Allerdings müssten solche Maßnahmen immer im Einklang mit den WTO-Regeln stehen. "Und wir werden in diesem Punkt weiterhin wachsam sein." (Handelsblatt S. 5)

LKW-HERSTELLER - Spediteure sehen in Deutschland einen Milliardenschaden, weil große Laster-Hersteller von 1997 bis 2011 Preise abgesprochen haben. Der Spediteurverband BGL, der Schadenersatzansprüche bündelt, sagte der FAZ, in Deutschland seien "knapp 1,1 Millionen Fahrzeuge" betroffen. Zum kumulierten Schadenersatzanspruch sagte ein Sprecher: "Von einem Milliardenbetrag kann man bestimmt reden." Die Kanzlei Hausfeld will separat im Juli für einen deutschen Großspediteur Klage einreichen, der im Kartellzeitraum "mehrere tausend" Laster kaufte, wie Hausfeld-Partner Christopher Rother sagte. Die EU hat 2,9 Milliarden Euro Buße verhängt. (FAZ S. 15)

BANKEN - Die Bundesregierung strebt an, kleine Banken von regulatorischen Vorschriften der Aufsicht zu entlasten. Ein inoffizielles Arbeitspapier des Finanzministeriums zeigt, welche Prioritäten die Bundesregierung bei den Verhandlungen um die künftige europäische Bankenregulierung setzen will. (Handelsblatt S. 28)

OSTEUROPA - Angesichts der sinkenden Arbeitslosigkeit warnt die deutsche Wirtschaft in Ostmitteleuropa vor einer gravierenden Knappheit an Mitarbeitern. Besonders kritisch ist die Lage in der Tschechischen Republik, dem Land mit der geringsten Arbeitslosenquote in der EU, wo praktisch Vollbeschäftigung herrscht. "So wünschenswert eine geringe Arbeitslosigkeit ist: Der Fachkräftemangel gefährdet das Wachstum unserer Unternehmen", sagt Bernard Bauer, der Geschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Prag. "Sie müssen Aufträge ablehnen und Investitionen überdenken, weil sie nicht genügend Leute finden." Ähnlich sieht es in den anderen Ländern der sogenannten Visegrad-Gruppe aus, in Ungarn, Polen und der Slowakei. (FAZ S. 18)

BREXIT - Nach einem hart gestalteten Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union könnte es zu schweren Störungen im Flugverkehr zwischen der Insel und EU-Europa kommen. So könnte der Londoner Flughafen Heathrow vom Festland abgeriegelt werden. Die Branche hofft auf eine längere Übergangsphase. (Handelsblatt S. 16)

IMMOBILIEN - Schlechte Energiewerte mindern den Wert einer Immobilie, vor allem dann, wenn die Werte bekannt gemacht werden. Wer eine Immobilie mit einer alten Heizung, schlechter Dämmung und undichten Fenstern verkaufen will, muss den Preis im Schnitt um knapp zwölf Prozent senken. Das zeigt eine Untersuchung des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, die der Zeitung Welt vorliegt. Bei einem Haus im Wert von 400.000 Euro wäre das ein Preisabschlag von immerhin 48.000 Euro. (Welt S. 9)

