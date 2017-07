ThyssenKrupp-Aktienanleihe mit 5,00% Zinsen und 20% Schutz

Beflügelt von einem guten Start in das Jahr 2017 und Großaufträgen aus Rüstungsprojekten, sowie etlichen Fusions- und Übernahmegerüchten entwickelte sich der Kurs der ThyssenKrupp-Aktie, ISIN: DE0007500001 in den vergangenen Monaten erfreulich. Neben dem günstigen Chartbild lassen auch die positiven Fundamentalanalysen der Experten, die die Aktie mit Kurszielen von bis zu 33 Euro in den vergangenen Wochen mehrheitlich zum Kauf empfohlen haben, für ein Investment als attraktiv erscheinen.

Wer sich einen stabile Kursentwicklung der ThyssenKrupp-Aktie zunutze machen möchte, um in einem Jahr eine Bruttorendite von 5 Prozent zu erzielen, könnte als Alternative zum volatilen Direktinvestment die Veranlagung in die neue BNP-Aktienanleihe Protect Last Minute auf ThyssenKrupp-Aktien ins Auge fassen.

5,00% Zinsen, 20% Sicherheitspuffer

Wenn der Basispreis für die Aktienanleihe Protect Last Minute auf die ThyssenKrupp-Aktie am 17.7.17 beispielsweise bei 25,50 Euro fixiert wird, dann wird sich ein Nominalwert von 1.000 Euro auf (1.000:25,50)=39,21569 ThyssenKrupp-Aktien beziehen. Bei 80 Prozent des Basispreises (im konkreten Fall bei 20,80 Euro), wird sich die ausschließlich am Bewertungstag (20.7.18) aktivierte Barriere befinden. Unabhängig von der Entwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit der Anleihe und wo die ThyssenKrupp-Aktie am Bewertungstag notiert, erhalten Anleger am 26.7.18 eine Zinszahlung in Höhe von 5,00 Prozent pro Jahr gutgeschrieben, der je Nominalwert von 1.000 Euro einem Bruttobetrag von 50,68 Euro entsprechen wird. Der auf Jahresbasis kalkulierte Nettoertrag der Anleihe wird bei 3,82 Prozent liegen. Notiert die ThyssenKrupp-Aktie am Bewertungstag oberhalb der Barriere, so wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Wird der Schlusskurs der ThyssenKrupp-Aktie am Bewertungstag hingegen auf oder unterhalb der Barriere gebildet, dann wird die Anleihe bei einem angenommenen Basispreis von 25,50 Euro mittels der Zuteilung von 39 ThyssenKrupp-Aktien getilgt. Der Bruchstückanteil von 0,21569 Aktien wird durch die Bezahlung des entsprechenden Eurogegenwertes abgegolten.

Die BNP-Aktienanleihe Protect Last Minute auf die ThyssenKrupp-Aktie, fällig am 26.7.17, ISIN: DE000PR8ETE8, kann noch bis 17.7.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Aktienanleihe Protect Last Minute wird in einem Jahr einen Nettoertrag von 3,82 Prozent ermöglichen, wenn der Kurs der ThyssenKrupp-Aktie am 20.7.18 nicht 20 Prozent oder mehr seines am 17.7.17 festgestellten Wertes verliert. Ein zwischenzeitlicher Kursverlust von mehr als 20 Prozent wird das Veranlagungsergebnis nicht beeinträchtigen.

Quelle: zertifikatereport.de