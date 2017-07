Oppositionsführer Kilicdaroglu hat nach vier Wochen seinen Protestmarsch beendet. Mit ihm forderten auf einer Abschlusskundgebung in Istanbul Hunderttausende Menschen Gerechtigkeit und ein Ende des Ausnahmezustands.

Zum Abschluss eines mehr als 400 Kilometer langen Protestmarsches hat der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu vor mehr als hunderttausend Demonstranten eine Aufhebung des Ausnahmezustands in seinem Land gefordert. "Wir wollen, dass alle antidemokratischen Praktiken enden", sagte Kilicdaroglu, Chef der größten Oppositionspartei CHP, am Sonntag bei der Kundgebung in Istanbul. Dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan warf er vor, die Justiz zu beeinflussen.

Die Gerichte würden ihre Entscheidungen "auf Anweisung des Palastes treffen", sagte Kilicdaroglu vor jubelnden Anhängern in Anspielung auf Erdogans Präsidentenpalast. "Wir sind marschiert, für die Gerechtigkeit, die es hier nicht ...

