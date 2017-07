Das Video bietet eine wertvolle Hilfestellung im Umgang mit den externen Frequenzumrichtern. In dem Video nehmen Bitzer-Mitarbeiter die Auslegung eines VARIPACK Frequenzumrichters für die Anforderungen eines Kältesystems mit Bitzer Verdichter vor. Ein Sprecher informiert wahlweise in deutscher oder englischer Sprache über die hierfür erforderlichen Schritte. Anwender benötigen außerdem die Bitzer Software, die "BEST" Software (Bitzer Electronics Service Tool) sowie einen BEST Schnittstellenkonverter oder ein Ethernet-Kabel. Die beiden Software-Tools sind kostenlos auf der Bitzer Homepage verfügbar. Nach der empfehlungsgemäßen Installation und Verdrahtung kann der VARIPACK in Betrieb genommen und konfiguriert werden. Einfache ...

