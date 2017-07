FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - POSITIV - Kursgewinne sind am ersten Handelstag der neuen Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt zu erwarten. Rund zwei Stunden vor Handelsbeginn am Montag taxierte der Broker IG den Dax 0,4 Prozent höher bei 12 450 Punkten. Nach einer unerwartet starken Zunahme der Beschäftigung in den USA im Juni hatten die Kurse an der Wall Street im späten Freitagshandel noch leicht zugelegt. Als gut für die Stimmung an den Börsen wertete ein Händler auch den G20-Gipfel in Hamburg am Wochenende.

USA: - HÖHER - Die Wall Street hat sich am Freitag nach einem positiven Arbeitsmarktbericht von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Überschwängliche Kauflaune wollte unter den Anlegern allerdings nicht aufkommen, wie der Anstieg des Dow Jones Industrial um letztlich 0,44 Prozent auf 21 414,34 Punkte zeigte. Damit brachte der Leitindex im Wochenvergleich einen kleinen Zugewinn von 0,3 Prozent über die Ziellinie.

ASIEN: - GEWINNE - Die meisten asiatischen Börsen sind der Wall Street am Montag ins Plus gefolgt, nachdem der US-Arbeitsmarktbericht positiv ausgefallen war, was wiederum die Zuversicht in die Weltwirtschaft gestärkt hatte. In Japan legten die Kurse mit am deutlichsten zu - hier gab der schwächere Yen, der den Exporteuren zugute kommt, zusätzlichen Schub. In Festland-China indes traten die Kurse weitgehend auf der Stelle.

DAX 12.388,68 0,06% XDAX 12.424,47 0,64% EuroSTOXX 50 3.463,84 0,05% Stoxx50 3.116,31 -0,11% DJIA 21.414,34 0,44% S&P 500 2.425,18 0,64% NASDAQ 100 5.656,47 1,05% Nikkei 225 20.046,81 0,59% (7:20 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - STABIL - Der Bund-Future dürfte kaum verändert in die Woche starten und sich zwischen 159,80 und 161,45 bewegen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Montagmorgen. Zu beachten seien die deutschen Außenhandelsdaten - Deutschland dürfte auch im Mai erhebliche Überschüsse erzielt haben, so Gojny.

Bund-Future Schlusskurs 160,54 -0,05% Bund-Future Settlement 160,49 0,03%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,14 DOLLAR - (AKTUALISIEREN!) Der Kurs des Euro hat sich bis zum Montagmorgen knapp über der Marke von 1,14 Dollar behauptet. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1404 Dollar und damit ungefähr so viel wie zum Ende der Vorwoche. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1412 (Donnerstag: 1,1385) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,1404 0,03% USD/Yen 114,13 0,19% Euro/Yen 130,16 0,22%

ROHÖL: - TEURER - Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel etwas zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 47,13 US-Dollar. Das waren 42 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung stieg um 39 Cent auf 44,62 Dollar.

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0034 2017-07-10/07:34