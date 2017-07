Die Akteure am deutschen Aktienmarkt starten gut gelaunt in die Woche. Das Marktbarometer Dax liegt vor Beginn der Präsenzbörse deutlich höher über der Marke von 12.400 Punkten. In den Fokus rücken Halbjahreszahlen.

Der Start der Bilanzsaison könnte die Aktienmärkte in der neuen Woche aus ihrer Sommerlethargie reißen. Die Handelsumsätze dürften allerdings weiter zurückgehen, da sich mehr und mehr Anleger in den Urlaub verabschieden.

In der abgelaufenen Woche rückte der Dax nur leicht vor und notierte bei 12.389 Punkten. Am Montagmorgen notierte das Marktbarometer wieder deutlich höher bei 12.450 Punkten. Die Sorge vor einer Verschärfung geopolitischer Spannungen und Spekulationen über steigende Zinsen in der Euro-Zone hatten Anleger in Deckung gehen lassen.

In der neuen Woche wird das Augenmerk der Anleger verstärkt auf Konjunkturdaten und den Halbjahreszahlen der Konzerne liegen. "Dann wird sich zeigen, ob die Unternehmensgewinne mit den hohen Kursgewinnen dieses Jahres Schritt halten können", sagt Fondsmanager Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners.

Nach Einschätzung von Merck-Finck-Chefstratege Robert Greil werden insbesondere die Firmen in Europa gute Zahlen vorlegen. "Allerdings ...

