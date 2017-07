Es kommt Schlag auf Schlag: Zuerst war es Bayer (WKN:BAY001), dann Schaeffler (WKN:SHA015) und jetzt Diebold Nixdorf (WKN:856244). Alle drei haben in den letzten Tagen berichtet, dass sie ihre Prognosen zurücknehmen müssen. Die Anleger gaben sich schockiert, die Aktien schmierten ab.



Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist folgende: Sind das unglückliche Einzelfälle oder steht uns eine katastrophale Berichtssaison bevor?

Das war passiert

Bayer befindet sich noch mitten in der umstrittenen Übernahme von Monsanto und gerade das eigene Agrarchemie-Geschäft hat jetzt den Geschäftserfolg ausgebremst. In Brasilien sei der Absatz überraschend schwach gewesen. Offenbar hat der Konzern sein Vertriebsnetzwerk nicht so richtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...