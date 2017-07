Der neue Telekommunikationsstandard 5G befindet sich aktuell in der Erprobung und soll spätestens bis zum Jahr 2020 mit ersten Piloten in Deutschland zum Einsatz kommen. Die neue Technologie soll in den nächsten Jahren zum Schrittmacher der Digitalisierung und Vernetzung werden. 5G bietet bis zu 10 Gb/s höhere Übertragungsraten, extrem niedrige Latenzzeiten von 1 Millisekunde, die Möglichkeit von dedizierten Netzen entsprechend spezifischer Kundenbedarfe, erhöhte Übertragungssicherheit und die gleichzeitige Vernetzung von einer Vielzahl von Endgeräten.

Im Rahmen der neuen Analyse "5G deployment models are crystallizing" untersuchen die Experten der Strategie- und Innovationsberatung Arthur D. Little die neuen Anwendungsmöglichkeiten sowie die Chancen und Herausforderungen, die Telekommunikationsunternehmen bei der Umsetzung der Technologie zu beachten haben.

Die Technologie soll Zukunftsvisionen wie das autonome Fahrzeug, die voll automatisierte Fertigung oder Augmented Reality Infotainment ermöglichen. Während die exakte Ausarbeitung des 5G Standards noch im Gange ist, finden sich Akteure aus verschiedenen Branchen bereits in komplexen Ökosystemen zusammen, um gemeinsam von 5G profitieren zu können, z.B. im Rahmen von Projekten für Smart Cities und Smart Manufacturing. Die Experten von Arthur D. Little haben fünf Zukunftsszenarien für die Rolle von Telkos identifiziert:

1. Gigabit Breitband Angebote für Wohnhäuser sowie als Überbrückung der sogenannten letzten Meile in Ergänzung zu bestehenden Glasfaser- oder Kabel-Netzwerken.

2. Der landesweite Roll-out, um Kunden eine gänzlich neue mobile Kommunikationserfahrung zu bieten bei neuen Anwendungen wie z.B. Virtual Reality.

3. Das Angebot von spezifischen Lösungen für Geschäftskunden zur Steigerung von Effizienz und Produktivität.

4. Die Entwicklung neuer industrieller Ökosysteme im Rahmen von IoT-Lösungen mit mehreren Partnern, Anbietern und Endbenutzern.

5. Das Angebot neuer Infrastructure-as-a-service Leistungen für Telekommunikationsunternehmen in anderen Ländern.

Bei aller Euphorie um die neuen Chancen rund um 5G sind Telekommunikationsunternehmen aber gefordert, ihre strategischen Optionen auszuloten und die notwendigen Kapazitäten aufzubauen, um sich erfolgreich positionieren zu können.

Karim Taga, Partner bei Arthur D. Little und Studienautor, stellt heraus: "Telekom-Betreiber haben die Chance, zu essentiellen Treibern von Digitalisierung und Vernetzung zu werden, wenn es ihnen gelingt, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und neue Services anzubieten. Ziel muss es sein, Unternehmen und vertikale Industrien mit eigenen digitalen Lösungen zu binden und nicht nur als Konnektivitätsanbieter in Erscheinung zu treten."

Die Analyse von Arthur D. Little hilft Telkos dabei, eine 5G-Roadmap zu erarbeiten und strategische Optionen zu entwickeln, in welchen Bereichen gezielte Erstinvestitionen getätigt werden sollen.

Die vollständige Studie finden Sie online unter: http://www.adl.com/5Gdeployment

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170709005023/de/

Contacts:

Zum Arthur D. Little

Cate Bonthuys

Tel: +44 7746546773

cate@catalystcomms.co.uk