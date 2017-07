MyBucks S.A.: MyBucks erhält Kredit in Höhe von 5 Millionen USD für Finanzierungshilfen in der Landwirtschaft

DGAP-News: MyBucks S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung MyBucks S.A.: MyBucks erhält Kredit in Höhe von 5 Millionen USD für Finanzierungshilfen in der Landwirtschaft 10.07.2017 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Unternehmensnachrichten

MyBucks erhält Kredit in Höhe von 5 Millionen USD für Finanzierungshilfen in der Landwirtschaft

- Kreditvertrag mit dem Africa Agriculture and Trade Investment Fund über die landwirtschaftsbezogenen Finanzierungsaktivitäten der MyBucks-Tochtergesellschaften in Mosambik und Uganda

Luxemburg, 3. Juli 2017 - Das an der Frankfurter Börse notierte Unternehmen FinTech, MyBucks S.A. hat heute bekannt gegeben, dass es einen Kreditvertrag mit dem Africa Agriculture and Trade Investment Fund ("AATIF") abgeschlossen hat. Der Kredit wurde von der KfW im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in die Wege geleitet und wird derzeit von der Deutschen Bank verwaltet. Er soll zur Finanzierung der Aktivitäten in der landwirtschaftlichen Wertkette eingesetzt werden.

Das Darlehen in Höhe von 5 Mio. USD wird dazu genutzt werden, das landwirtschaftliche Kreditportfolio in diesen beiden Ländern aufzustocken. Der Vertrag markiert einen neuen Meilenstein in der Strategie von MyBucks, die finanzielle Einbindung zu verbessern und die nachhaltige Entwicklung in Afrika zu stärken. MyBucks wird seine Technologien dazu nutzen, die landwirtschaftliche Wertkette in zwei Ländern zu finanzieren, in denen derzeit weniger als ein Drittel der Bevölkerung Zugang zu Finanzdienstleistungen hat. Etwa 70 % bzw. 80 % der Bevölkerung in Mosambik und Uganda lebt im ländlichen Raum. MyBucks befindet sich in Mosambik und Uganda gerade in der Einführungsphase seiner digitalen Banking-Plattform, die bis zum 3. Quartal 2017 voll einsatzbereit sein dürfte. MyBucks möchte die logistischen Hürden niederreißen, die die Menschen in diesen Ländern größtenteils am Zugang zum finanziellen Dienstleistungssektor hindern.

"Über unser virtuelles Bankangebot können wir wesentlich mehr Menschen bedienen und unser Produktangebot diversifizieren. Die Unterstützung des AATIF beweist einmal mehr, welche Bedeutung die digitale Strategie von MyBucks in diesen Ländern für die finanzielle Inklusion hat. Zudem ist MyBucks durch diese Finanzierungshilfe in der Lage, seine Kosten zu reduzieren und die Finanzierungsgrundlage zu diversifizieren," erklärt der stellvertretende CEO von MyBucks, Tim Nuy. "Wir gehen davon aus, dass Mosambik und Uganda wesentlich zur Performance von MyBucks im Jahr 2018 beitragen werden. Dieses Darlehen ist eine großartige Grundlage für unsere strategischen Initiativen."

Der Vertrag zwischen MyBucks und AATIF umfasst auch die Möglichkeit, ein zusätzliches stufenweises Darlehen über 5 Mio. USD zu beantragen. Schließlich wird der AATIF technische Unterstützung für MyBucks leisten, damit das Unternehmen seine Kapazitäten im landwirtschaftlichen Kreditsektor ausbauen kann. Unter anderem wird der AATIF Schulungen durchführen und MyBucks bei der Einrichtung angemessener sozialer und umweltbezogener Schutzvorrichtungen unterstützen.

Der Vorsitzende des AATIF, Thomas Duve, fügte hinzu: "MyBucks befindet sich in der einzigartigen Lage, kleineren Landwirten in Uganda und Mosambik den Zugang zu Finanzierungsleistungen zu eröffnen. Dies ist für die Schaffung von Arbeitsplätzen und Einnahmequellen für Landwirte, Unternehmen und Arbeiter von entscheidender Bedeutung. Dank seiner technologischen Plattform kann MyBucks in diesen Regionen logistische Herausforderungen meistern und mehr Kunden in den meist ländlichen Gegenden Zugang zu finanziellen Dienstleistungen bieten - zeitnah und effizient. Insbesondere in der Landwirtschaft ist zeitnaher Zugang zu finanziellen Hilfen enorm wichtig. Für traditionelle Finanzdienstleister und Anbieter von Mikrokrediten bestehen jedoch wesentliche logistische Hürden. Innovationen und Optimierungen bezüglich der bestehenden Kreditaktivitäten der lokalen Tochtergesellschaften nehmen zwar Zeit in Anspruch, wir gehen aber davon aus, dass MyBucks seine einzigartige Position zugunsten bestehender und neuer Kunden in den ländlichen Gegenden von Uganda und Mosambik nutzen werden kann. Wir erwarten uns von dieser Partnerschaft, dass sie die finanzielle Inklusion von kleinen Landwirtschaftsbetrieben verbessern und so die Agrarproduktion und die Produktionsniveaus stimulieren und einen Mehrwert über die gesamte Kette landwirtschaftlicher Aktivitäten hinweg hervorbringen wird. Es liegt außerdem im besten Interesse des AATIF, technischen Support für MyBucks zu leisten. Indem er seinen neuen Partner unterstützt, trägt der Fonds als verantwortungsbewusster Kreditgeber zu Marktverbesserungen bei. "

Über MyBucks

MyBucks S.A. (WKN: A2AJLT, ISIN: LU1404975507, Tickersymbol: MBC GR) ist ein FinTech-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, das nahtlose Finanzdienstleistungen durch den Einsatz von Technologie liefert. Mit seinen Marken GetBucks, GetSure und Opportunity Bank bietet das Unternehmen seinen Kunden Impact Loans, nicht abgesicherte Verbraucherkredite, Banklösungen sowie Versicherungsprodukte an. MyBucks ist seit seiner Gründung im Jahr 2011 exponentiell stark gewachsen und ist aktuell in zwölf afrikanischen, zwei europäischen Ländern und in Australien aktiv. MyBucks hat es sich zum Ziel gesetzt sicherzustellen, dass sein Produktangebot verglichen mit herkömmlichen, nicht auf Technologie basierenden Methoden zugänglich, einfach und vertrauenswürdig ist, und möchte letztendlich seinen Kunden mehr Vorteile bieten. Das Produktangebot von MyBucks ermöglicht Kunden eine einfache und bequeme Verwaltung ihrer Finanzgeschäfte.

Über den AATIF

Der AATIF ist eine innovative öffentlich/private Partnerschaft, die es sich zum Ziel gesetzt hat, das landwirtschaftliche Potenzial Afrikas zur Entfaltung zu bringen und so zum Kampf gegen Armut beizutragen. Der Fonds möchte die Lebensmittelsicherheit verbessern und zusätzliche Arbeitsplätze und Einnahmequellen für Landwirte, Unternehmen und Arbeiter schaffen, indem er mit Geduld und Verantwortungsbewusstsein in lokale Wertketten investiert.

Erfahren Sie mehr auf

www.mybucks.com.

Kontakt

sandy@mybucks.com

10.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: MyBucks S.A. 14, rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +352 2088 2123 Fax: +27 86 537 2010 E-Mail: info@mybucks.com Internet: www.mybucks.com ISIN: LU1404975507 WKN: A2AJLT

Börsen: Open Market (Scale) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

590981 10.07.2017

ISIN LU1404975507

AXC0039 2017-07-10/08:00