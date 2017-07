Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der G20-Gipfel in Hamburg hat sich auf eine gemeinsame Gipfelerklärung verständigt und ist damit am befürchteten Eklat vorbeigeschrammt. In der Klimaschutzpolitik wird allerdings die abweichende Position der USA mit Blick auf das Pariser Abkommen ausdrücklich festgehalten. Die übrigen 19 Staaten erklären das Klimaabkommen als "unumkehrbar".Alle G20-Staaten, auch der dem Protektionismus eher zugeneigte Trump, stellten sich hinter die Gipfelforderung, "die Märkte offen zu halten". Auch das Prinzip der Nichtdiskriminierung soll eingehalten werden. Allerdings sind die anderen G20-Staaten auf Trump zugegangen. Die Bedeutung "legitimer Instrumente" zur Verteidigung des eigenen Handels wird ausdrücklich betont. Die G20-Länder wollen ferner mit einem Aktionsplan für mehr Wachstum und Jobs in aller Welt sorgen. Der sogenannte Hamburg Action Plan verweist zwar auf die anziehende Weltwirtschaft, merkt allerdings an, dass das Wachstum geringer sei als erwünscht; Abwärtsrisiken seien weiter vorhanden. Die G20 räumten ein, dass das im Jahr 2014 vereinbarte Ziel, das Bruttoinlandsprodukt der G20 bis 2018 um 2 Prozent zu steigern, wohl erst später erreicht wird. Die G20 sprechen sich außerdem erneut für Strukturreformen aus. Zur Ankurbelung der Konjunktur setzen sie wie bisher auf einen Mix aus Finanz- und Geldpolitik sowie Strukturreformen. Die G20 bekräftigen ihre Aussage, dass sie Wechselkurse nicht manipulieren und auf eine gezielte Schwächung ihrer Währungen verzichten wollen, mit denen Länder sich unfaire Vorteile im globalen Wettbewerb verschaffen könnten. In der Erklärung heißt es auch, dass die Vereinigten Staaten anderen Ländern in enger Zusammenarbeit dabei helfen wollen, ihre jeweiligen Klimaziele zu erreichen. Die USA betonen dabei auch den "saubereren und effizienteren Einsatz fossiler Energien". Eine Formulierung, die unter anderem aufs Fracking anspielen und damit Staaten wie Deutschland nicht sonderlich gefallen dürfte. Die wohl schwierigsten Verhandlungen neben dem Klima betrafen die Überproduktion von Stahl. Hier soll die Rolle des Globalen Forums Stahl, das beim G20-Gipfel in Hangzhou initiiert wurde, forciert werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

09:30 DE/Naga Group AG, Erstnotiz im Segment Scale

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Deutsche Rohstoff AG 0,60 EUR Helma eigenheimbau AG 1,10 EUR Hornbach Holding Stämme 1,50 EUR KAP-Beteiligungs AG 2,00 EUR Nucletron Electronic AG 0,20 EUR Schweizer Electronic AG 0,65 EUR SM Wirtschaftsberatungs AG 0,06 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz Mai Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +20,1 Mrd Euro zuvor: +19,8 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +16,2 Mrd Euro zuvor: +15,1 Mrd Euro

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine größeren Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.427,00 +0,18% Nikkei-225 20.070,78 +0,71% Shanghai-Composite 3.210,67 -0,23% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.388,68 +0,06% DAX-Future 12.415,00 +0,63% XDAX 12.424,47 +0,64% MDAX 24.573,28 +0,07% TecDAX 2.220,04 +0,29% EuroStoxx50 3.463,84 +0,05% Stoxx50 3.116,31 -0,11% Dow-Jones 21.414,34 +0,44% S&P-500-Index 2.425,18 +0,64% Nasdaq-Comp. 6.153,08 +1,04% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,54 -8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick:

Etwas fester - Mit steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler zum Wochenauftakt. Gestützt wird die Stimmung von den günstigen Vorlagen aus Asien, aber auch von den Ergebnissen des G20-Gipfels: "Der Gipfel hat sich für freien Handel und gegen Protektionismus ausgesprochen, das war so nicht unbedingt zu erwarten", sagt ein Marktteilnehmer. "Nun wartet der Markt auf den Beginn der Berichtsaison", sagt der Marktteilnehmer. "Steigen die Unternehmensgewinne so deutlich wie erwartet, haben auch die Kurse Aufwärtspotenzial", ergänzt er. "Die Rahmenbedingungen sind gut, so dass Marktteilnehmer Positionen mit Blick auf die Berichtsaison aufbauen könnten", sagt er. Auch vom Umfeld kommt erst einmal kein Störfeuer. Der Euro liegt kaum verändert eng an der Marke von 1,14 Dollar. Die leichte Erholung der Ölpreise dürfte die Stimmung eher stützen. Und der Terminkalender ist zum Wochenauftakt noch relativ leer. Die Zinsentwicklung dürfte erst am Dienstag mit Reden mehrerer US-Notenbanker wieder in den Blick geraten.

Rückblick:

Kaum verändert - Weder starke Daten zur deutschen und französischen Industrieproduktion noch der US-Arbeitsmarktbericht konnten an den Börsen für nennenswerte Impulse sorgen. Dies galt auch für den US-Arbeitsmarktbericht. Ein Marktteilnehmer sprach von einem "Stabilisierungstag" nach den jüngsten Kursverlusten. Stark zeigten sich nach der jüngsten Verschnaufpause die Versorgerwerte. Ihr Branchenindex stieg um 0,6 Prozent. Auf der anderen Seite fielen Prosiebensat.1 um 2,1 Prozent, nachdem Exane die Kaufempfehlung zurückgezogen hatte. Der Mediensektor führte die Verliererliste an, der Branchenindex verlor 1,3 Prozent. Publicis und Mediaset verzeichneten Abschläge von mehr als 3 Prozent. Die Umsatzzahlen von Carrefour waren zwar besser als erwartet ausgefallen. Allerdings wies Bernstein darauf hin, dass sich der Einzelhändler die Zuwächse durch Sonderangebote und Preisnachlässe erkaufen musste. Carrefour verloren 4,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Die großen Gewinner waren wieder einmal Eon mit 2 und RWE mit 2,8 Prozent Plus. Die UBS hatte Eon auf die Kaufliste genommen und Goldman Sachs hielt RWE weiterhin für aussichtsreich. In der zweiten Reihe richteten sich die Blicke auf Stada. Laut einer Meldung soll die Investmentgesellschaft Elliott inzwischen über 5 Prozent an Stada halten. Das dürfte den Übernahmekampf zusätzlich anheizen. Stada zogen um 2,6 Prozent an. Osram gewannen 3,7 Prozent. HSBC hat die Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel erhöht. Deutz brach dagegen um 13 Prozent ein. Volvo hatte sich von seiner 25-Prozentbeteiligung an Deutz getrennt.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): +0,3% auf 12.424 Punkte

Der Gesamtmarkt präsentierte sich im Gleichklang mit der Wall Street etwas fester. Auffallende Kursbewegungen bei Einzelwerten habe es aber nicht gegeben, sagte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET

Freundlich - Auf Erholungskurs ist die Wall Street gegangen. Trotz der auf ein Achtwochenhoch gestiegenen Renditen am US-Rentenmarkt zeigten sich die Anleger wieder mutiger als am Vortag. Auch ein abstürzender Ölpreise bremste kaum die Kauffreude. Vor allem die zuletzt gebeutelten Technologiewerte zeigten sich erholt. Gestützt wurde der US-Aktienmarkt von dem positiven US-Arbeitsmarktdaten. Die Technologiewerte liefen dem Markt voran. Stärkster Sektor waren Halbleiter mit plus 1,7 Prozent, der Softwaresektor stieg um 1,2 Prozent. Im Dow gehörten Apple, Intel und Microsoft zu den stärksten Werten mit einem Plus von 0,7 bis 1,3 Prozent. Die Boeing-Aktie rückte um 0,5 Prozent vor. Der Flugzeughersteller hat im zweiten Quartal 183 Maschinen ausgeliefert. Das Investmentvehikel Berkshire Hathaway des Starinvestors Warren Buffett übernimmt den US-Stromnetzbetreiber Oncor in einem Milliardendeal. Für die Berkshire-Aktie ging es 0,5 Prozent nach oben. Die Tesla-Aktie erholte sich mit einem Plus von 1,4 Prozent von dem jüngsten Absturz. Der E-Autobauer wird in Australien die weltweit größte Lithium-Ionen-Batterie-Speicheranlage errichten. Synchronoss Technologies schnellten um 4 Prozent empor. Die Software-Gesellschaft will alle strategischen Optionen prüfen - darunter auch einen Verkauf. Für Palo Alto Networks ging es 2,7 Prozent nach oben. Die Aktie wurde von der Citigroup auf "Buy" hochgestuft.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.29 Uhr EUR/USD 1,1403 +0,0% 1,1399 1,1388 EUR/JPY 130,16 +0,1% 130,00 129,90 EUR/CHF 1,0994 +0,1% 1,0989 1,0988 GBP/EUR 1,1313 +0,0% 1,1304 1,1313 USD/JPY 114,15 +0,1% 114,03 114,08 GBP/USD 1,2901 +0,1% 1,2886 1,2883

Nach schwachen Daten aus Großbritannien legte der US-Dollar zum britischen Pfund deutlich zu. Der Euro reagierte volatil zum Greenback auf die Arbeitsmarktdaten, stand aber schließlich mit 1,1401 Dollar ein Stück unter dem Niveau des Vorabends.

Am Montagmorgen pendelt der Euro noch immer um die Marke von 1,14 Dollar. Zur japanischen Währung legen Euro und Dollar aber deutlicher zu. Der Yen fällt zum Dollar auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten und zum Euro auf ein 17-Monatstief. Hintergrund sie die Anleihekäufe der japanischen Notenbank, mit denen die Bank of Japan die Zehnjahresrendite japanischer Anleihen bei etwa 0,0 Prozent halten will.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,63 44,23 +0,9% 0,40 -21,6% Brent/ICE 47,13 46,71 +0,9% 0,42 -19,8%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 10, 2017 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.