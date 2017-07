Basel (awp) - Die Aktien der Immobiliengesellschaft Pax Anlage werden am 10. Oktober 2017 von der SIX Swiss Exchange dekotiert. Der letzte Handelstag ist der 9. Oktober 2017, wie die Gesellschaft am Montagmorgen mitteilt. Am 9. Juni hatte Pax Anlage das Dekotierungsgesuch sowie das Gesuch um Befreiung von Publizitätspflichten ...

