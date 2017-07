Anfang September wird US-Präsident Trump wahrscheinlich seine Steuerpläne vorstellen. Eine höhere Belastung der Reichen komme dabei aber nicht in Frage, sagt der amerikanische Finanzminister Steve Mnuchin.

Die Reichen in den USA sollen nach Angaben von Finanzminister Steve Mnuchin bei den Steuern nicht stärker zur Kasse gebeten werden. Die Regierung unter Präsident Donald Trump ziehe eine höhere Abgabenlast nicht in Erwägung, sagte Mnuchin am Sonntag dem Sender ABC. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...