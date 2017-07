Auf einigen Straßen wird schon gefeiert während ein paar hundert Meter weiter noch heftig gekämpft wird. Der IS steht in Mossul vor der Niederlage. Ministerpräsident Al-Abadi reist in die Stadt, um den Sieg zu verkünden.

Die irakischen Streitkräfte stehen unmittelbar vor der kompletten Eroberung der einstigen IS-Hochburg Mossul. Ministerpräsident Haidar al-Abadi kam am Sonntag in die Stadt, um den Sieg über die Terrormiliz Islamischer Staat zu verkünden und mit den Soldaten zu feiern, wie der staatliche Fernsehsender Al-Irakia berichtete. Allerdings leisteten die letzten verbliebenen IS-Kämpfer in der Altstadt noch erbitterten Widerstand.

Ein offenbar zufriedner Al-Abadi schritt lächelnd zwischen den Soldaten umher und legte sich kurz eine irakische Flagge um die Schultern. Er gratuliere den tapferen Kämpfern und dem Volk zu dem großen Sieg, zitierte der Al-Irakia den Ministerpräsidenten. Eine offizielle Erklärung, dass Mossul befreit sei, gab er aber noch nicht ab. Soldaten tanzten am Sonntag auf ihren Panzern und feierten schon die Befreiung ...

