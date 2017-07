Zahlen, Zahlen, Zahlen: Anleger warten auf das Beige Book - Wochenausblick!

In dieser Woche wird vor allem der Konjunkturbericht Beige Book der Fed, der am Mittwochabend veröffentlicht wird, stark im Fokus der Investoren stehen. Am Freitag gibt es eine Reihe wichtiger US-Konjunkturdaten, wie zur Inflation, den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion. Am gleichen Tag legen Citigroup und JP Morgan die Quartalsergebnisse vor.



Montag

Montagfrüh werfen Investoren einen Blick auf die Daten aus China zu den Produzentenpreisen und der Inflation, sowie zur Handelsbilanz Deutschlands. Ansonsten ist es an der Konjunkturfront ziemlich ruhig. Für Kursausschläge könnte der "Labor Market Conditions Index" (LMCI) der US-Notenbank sorgen, der um 16 Uhr veröffentlicht wird. Der Index bildet anhand von 19 Indikatoren, wie Arbeitslosenquote, Stundenlöhne und Zahl der befristeten Stellen, die Entwicklung am Arbeitsmarkt ab.



Dienstag

Wenig los bei den Konjunkturdaten ist auch am Dienstag. Um 14.30 Uhr schauen Investoren kurz auf die US-Daten zu den Lagervorräten und den Umsätzen der Großhändler. Die Lagervorräte sollen im Mai um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen sein.



Mittwoch

Mittwochfrüh kommen aus China etliche Daten, wie zur Vergabe neuer Kredite und dem Geldmengenwachstum. Um 12 Uhr werden die Daten zur Industrieproduktion der Euro-Zone veröffentlicht. Die US-Öllagervorräte folgen um 16.30 Uhr. Ab 20 Uhr wird der Konjunkturbericht Beige Book stark im Fokus der Investoren stehen.



Produktideen: Faktor-Zertifikat auf HSBC DAX®-Future Faktor 15 Index Markterwartung Maßgeblicher Future-Kontrakt Produktart Hebelfaktor WKN Steigende Kurse DAX®-Future (Kontrakt Sep 17) Long 15 TD99MC Fallende Kurse DAX®-Future (Kontrakt Sep 17) Short 15 TD99TC Stand: 07.07.2017 - 12:00 Uhr Produktbeschreibung finden Sie hier

Donnerstag

Die Daten aus China zu den Im- und Exporten und zur Inflation in Deutschland schauen sich Investoren am Donnerstag zuerst an. Um 14.30 Uhr werden in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht.



Freitag

Freitag werden um 12 Uhr die Daten zur Handelsbilanz der Euro-Zone veröffentlicht. Vor der Börseneröffnung in den USA legen Citigroup und JPMorgan die Quartalszahlen vor. Um 14.30 Uhr werden die Daten zur US-Inflation ganz oben auf der Agenda der Investoren stehen. Gleichzeitig mit den Daten zur Inflation werden auch jene zu den Einzelhandelsumsätzen bekannt gegeben. Um 16 Uhr beschließt das US-Verbrauchervertrauen, das die Universität Michigan um 16 Uhr veröffentlicht, den Zahlenregen dieser Woche.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC