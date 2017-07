ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Lufthansa von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 20 auf 20,75 Euro angehoben. Die kurzfristigen Aussichten der Fluggesellschaft seien inzwischen in der Aktie eingepreist, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer Studie vom Montag. Das Sommergeschäft 2017 werde besser als im Vorjahr. Mit Blick in Richtung Jahresende bereite ihm das Tempo des Kapazitätsausbaus aber einige Sorgen./ag/ck

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008232125

AXC0045 2017-07-10/08:22