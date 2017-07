Die letzten Tage waren für die Anleger der deutschen Standardwerte nicht sonderlich erfreulich. Seit dem letzten Allzeithoch bei rund 12.938 ging es zuletzt wieder deutlich bergab mit unserem Leitindex DAX. Momentan notiert der Index der größten deutschen Werte irgendwo im Bereich der 12.350 Punktemarke (07.07.2017). Das bedeutet einen Kursverfall von in etwa 5 %.



Grund genug, dass einige Investoren Sorgenfalten auf die Stirn bekommen. Immerhin gibt es eine ganze Reihe an Pessimisten, Crash-Prophet Marc Faber allen voran, die angesichts dieses Einbruchs die nächste Krise heraufbeschwören.



Aber was ist dran am jüngsten Kursverfall? Müssen Investoren nun wirklich mit einem Crash rechnen? Oder ist alles halb so wild? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...