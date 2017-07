Vor exakt einem Jahr habe ich mich gewundert, dass das ausgewiesene Eigenkapital der Commerzbank (WKN:CBK100) in Höhe von 30 Mrd. Euro nur mit geradezu lachhaften 7 Mrd. bewertet wurde. Der Aktienkurs rutschte in Richtung 5 Euro und schien keinen Boden zu kennen.



Ich kam zum Schluss, dass Anleger von diesem Kursniveau aus auf Jahre hinaus locker 20 % Rendite pro Jahr erwirtschaften können, selbst wenn die Profitabilität des Unternehmens weiterhin zu wünschen übrig ließe (siehe Artikel vom 08.07.2016).



Aus den antizipierten 20 % sind bis heute (07.07.) über 100 % Kursgewinne geworden. Da haben die Anleger also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...