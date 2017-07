Es ist mittlerweile allgemein bekannt, dass Lithium-Ionen-Batterien neben Lithium erhebliche Anteile anderer Metalle benötigen. Eines dieser Metalle - das allerdings am Markt noch nicht so große Aufmerksamkeit erhalten hat - ist Mangan. Diese Chance, zum Vorreiter zu werden, will die kanadische Giyani Gold (WKN A1H6XZ / TSX WDG) nutzen und treibt ihre hochgradigen Manganprojekte in Botswana im Eiltempo voran.

