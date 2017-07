FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit wenig Bewegung in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verblieb am Morgen auf dem Niveau vom Freitag bei 160,56 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,57 Prozent.

Ein überraschend starker Anstieg der deutschen Exporte im Mai konnte am Rentenmarkt für keine klaren Impulse sorgen. Laut dem Statistischen Bundesamt legten die Ausfuhren gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent zu und damit deutlich stärker als von Analysten prognostiziert. Auch die Importe entwickelten sich dynamischer als erwartet.

"Heute werden sich die Investoren darin versuchen, die Ergebnisse des G20-Gipfels hinsichtlich der Aussagen zum Handel einzuordnen", schreibt Dirk Gojny, Experte bei der National-Bank. "Immerhin steht ein protektionistisches Zeitalter nicht unmittelbar vor der Tür."/tos/she

ISIN DE0009652644

AXC0049 2017-07-10/08:40