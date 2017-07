Die Wachstumsraten sind sehr gut und das klassische, rückläufige Glühbirnengeschäft wurde im Frühjahr an chinesische Investoren verkauft. Nach dem Allzeithoch im Juni mit einem Kurs von 73,07 Euro gab es Kursverluste und die Aktie hatte sogar die Unterstützung bei 68,48 Euro nach unten durchbrochen. Nach einem Tief am 06. Juli ging es am 07. Juli sprunghaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...