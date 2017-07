DAX - Geht das Seitwärtsgeplänkel weiter? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts Rückblick: Der DAX bewegte sich am Freitag zunächst seitwärts. Im späten Handel und in der Nachbörse legte der Index aber etwas zu. Heute Morgen eröffnet er in der Vorbörse sogar über dem Widerstand bei 12.424 Punkten. Damit kann die Bewegung seit dem Tief vom 30. Juni als potenzieller Doppelboden gewertet werden. Die Nackenlinie liegt bei 12.498 Punkten. Charttechnischer Ausblick (Stand 8.10 Uhr): Der DAX könnte zunächst noch bis ca. 12.498 Punkte ansteigen. Dort steht dann eine kurzfristig wichtige Entscheidung an. Prallt der Index an dieser Hürde nach unten ab, dann könnte es zu einem erneuten Rückfall...

