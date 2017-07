Düsseldorf - In der Vergangenheit haben wir an dieser Stelle immer mal wieder den Kursindex der deutschen Standardwerte auf den Prüfstand gestellt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900). Aktuell lohne sich aus Sicht der Analysten der Blick auf das Kursbarometer ohne Berücksichtigung der Dividenden ganz besonders.

Den vollständigen Artikel lesen ...