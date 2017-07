Bad Marienberg - Casino-Aktien rückten zuletzt wieder stärker in den Fokus der Anleger, was nicht zuletzt auch damit zu tun hat, dass das österreichische Unternehmen Novomatic den Börsengang angekündigt hat. Wirft man einen Blick auf die Performance von so manchen Casino-Aktien in der Vergangenheit, so ist deutlich das hohe Potenzial hinsichtlich der Rendite erkennbar.

Den vollständigen Artikel lesen ...