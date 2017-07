FMW-Redaktion

Ist doch eigentlich alles gut beim Dax? Ist das nur eine Korrektur, die einfach auch einmal fällig war und jetzt eben stattfindet, aber die Kurse werden dann weiter steigen und neue Allzeithochs erreichen? Ganz ausschließen kann man das nicht - aber es ist eben doch nicht gerade sehr wahrcheinlich!

Dass der Bullen-Lauf an ein Ende gelangt ist, mag folgender Chart verdeutlichen - er zeigt den 50-Tages-Durchschnitt (Moving Average, MA) des Dax:

Nun ist das erste Mal in diesem Jahr der Kurs unter diesen 50-Tagesdurchschnitt gefallen - das war einmal ganz kurz im April der Fall im Vorfeld der Wahlen in Frankreich, aber der klare Sieg Macrons hat das sofort beendet, der Index schoß damals nach oben. Nun aber handelt der Dax seit Ende Juni bereits unter dieser Linie, was ein klarer Hinweis darauf ist, dass hier eine immanente Schwäche vorliegt, die sich nicht so schnell in Luft auflösen wird!

Dieser 50er-MA zeigt häufig Trendwenden an - so zum Beispiel hier in diesem ...

