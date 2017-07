FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist mit kaum veränderten Kursen in die Woche gestartet. Nach dem Abverkauf in der Vorwoche lässt die technische Erholung weiterhin auf sich warten. Spannend wird es zur Wochenmitte, wenn die neue Bundesanleihe mit einer Laufzeit bis August 2027 an den Markt kommt. Dann wird sich zeigen, wie hoch die echte Nachfrage der Investoren nach zehnjährigen Bunds bei einer Rendite von 0,5 Prozent ausfällt.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert zwei Ticks auf 160,52 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,59 Prozent und das Tagestief bei 160,44 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 8.380 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert einen Tick auf 131,49 Prozent.

July 10, 2017 02:35 ET (06:35 GMT)

