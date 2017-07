Zwei börsennotierte Unternehmen kämpfen in Deutschland um die Vorherrschaft im Essenbestell-Markt. Zurzeit erzeugen ihre Marken Lieferando und Lieferheld bei den Verbrauchern ähnlich hohe Beliebtheitswerte.

Das Bestellen von Essen in Deutschland hat sich etabliert. Der YouGov-Markenmonitor BrandIndex belegt: 73 Prozent der Verbraucher kennen den Lieferdienst-Vermittler Lieferando, 67 Prozent Lieferheld, 49 Prozent Pizza.de. Und zwei bis vier Prozent aller Deutschen haben kürzlich auch bei ihnen etwas bestellt - wobei es deutlich mehr sind, wenn wir nur die Großstädte Berlin, Bremen und Hamburg analysieren als Stellvertreter für den gesamten urbanen Raum im Land.

Der Lieferdienst mit eigenen Fahrern Foodora ist nicht so bekannt, obwohl sein Logo in manchen Städten von dutzenden Fahrrad- und Rollerfahrern mit großen Lieferboxen auf dem Rücken bekannt gemacht wird (gehört wie Lieferheld zu Delivery Hero).

Besonders spannend ist der Wettbewerb zwischen Lieferando und Lieferheld. Lieferando gehört zum niederländischen Unternehmen Takeaway.com, das seit September vergangenen Jahres an der Börse ist. Der Mutterkonzern von Lieferheld ist Delivery Hero, seit zwei Wochen ebenfalls an der Börse notiert - hinter beiden Marken stehen also Unternehmen, die den Start-up-Status längst hinter sich haben.

Wie hart der Wettbewerb zwischen Lieferando und Lieferheld ist, zeigt beispielhaft ein Rechtsstreit ...

