In Japan kommt der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag gut an. Nikkei und Co markieren solide Gewinne, der schwache Yen stützt die Kurse. Auch in China und Australien verteuern sich Aktien am Montag.

Überzeugende US-Arbeitsmarktdaten haben am Montag Asiens Börsen zu einem freundlichen Wochenauftakt verholfen. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,8 Prozent fester bei 20.080 Punkte. Zu den Gewinnern zählten insbesondere Exportwerte, die vom einem schwächeren Yen profitierten. Der breitere Topix legte ein halbes Prozent zu auf 1615 ...

