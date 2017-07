FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt stehen die Ampeln zu Wochenbeginn auf grün. Nachdem sich der deutsche Leitindex Dax in der vergangenen Woche leicht erholt hatte, setzten sich am Montag die Kursgewinne fort. Unterstützung kommt von den Börsen aus Übersee sowie von sehr starken deutschen Außenhandelsdaten.

Kurz nach Handelsstart rückte der Dax um 0,46 Prozent auf 12 446,13 Punkte vor. Der MDax gewann 0,47 Prozent auf 24 687,81 Zähler. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,66 Prozent auf 2234,73 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,34 Prozent./ck/das

