Auch wenn in Österreich gerne gejammert wird - gemessen an objektivierten Kriterien ist das Wohlergehen der Österreicher absolute Spitze. Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) hat 44 Indikatoren ausgewählt, um in 162 Ländern zu vergleichen, wie gut es den Menschen geht. Österreich kommt im aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...