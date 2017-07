Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Reckitt Benckiser mit "Neutral" und einem Kursziel von 8130 Pence wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Risiken bei dem Konsumgüterkonzern seien im Gleichgewicht, schrieb Analyst Mitch Collett in einer europäischen Branchenstudie vom Montag. Der Zukauf von Mead Johnson in den USA wirke sich aber positiv auf seine Schätzungen aus. Er sei ein Sprungbrett im Bereich Babynahrung./tih/ck

