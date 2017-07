Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte steigen im Mai auf neue Bestmarke

Die deutschen Exporteure haben einen neuen Rekordwert gemeldet. Im Mai stiegen die Exporte kalender- und saisonbereinigt um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat auf den neuen Höchstwert von 107,9 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 14,1 Prozent höher. Die Importe kletterten um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 87,6 Milliarden Euro. Auch das ist ein neuer Bestwert. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 16,2 Prozent.

Inflation legt in China im Juni um 1,5 Prozent zu

Die Inflation in China hat im Juni angezogen. Die Inflationsrate erhöhte sich um 1,5 Prozent, wie die chinesische Statistik-Behörde mitteilte. Bereits im Mai waren die Verbraucherpreise um 1,5 Prozent gestiegen. Volkswirte hatten für den Juni mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gerechnet.

Wien verbietet türkischem Minister Auftritt in Österreich

Die österreichische Regierung hat dem türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci einen Auftritt in Österreich verboten. Der Besuch sei nicht gestattet worden, da er nicht als Teil eines bilateralen Austausches, sondern ausschließlich zum Zwecke eines öffentlichen Auftritts geplant war, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Wien. Zeybekci wollte in Österreich bei einer Gedenkfeier zum ersten Jahrestag des Putschversuchs in der Türkei auftreten.

Trumps Sohn traf sich im Juni 2016 mit russischer Anwältin mit Kreml-Kontakten

Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump hat sich laut einem Zeitungsbericht im Juni 2016 mit einer russischen Anwältin getroffen, die kompromittierende Informationen über die damalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton in Aussicht gestellt hatte. Wie die New York Times am Sonntag berichtete, traf Donald Trump Junior gemeinsam mit seinem Schwager Jared Kushner sowie Trumps damaligem Wahlkampfchef Paul Manafort die Anwältin mit guten Kontakten zum Kreml.

EU nennt Sieg über IS in Mossul ist "wichtige Etappe" - Aufruf zu Versöhnung

Die Europäische Union hat das von der irakischen Regierung verkündete Ende der Besatzung von Mossul als "entscheidende Etappe" im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bezeichnet. Nun sei es "unerlässlich", das Vertrauen zwischen den verschiedenen Gemeinschaften im Irak wieder herzustellen", erklärten die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe, Christos Stylianides, in Brüssel. Nur so könnten die Iraker "beginnen, eine gemeinsame Zukunft aufzubauen".

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Mai -3,6% (PROG: +1,6%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Mai +0,6% gg Vj

Japan/Leistungsbilanz Mai nsb Überschuss 1,654 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,796 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Mai nsb Überschuss 1,654 Bill JPY; -5,9% gg Vj

