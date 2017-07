-------------------------------------------------------------- Mehr Meldungen von SOS http://ots.de/KafAK --------------------------------------------------------------



München (ots) - In den nächsten 80 Jahren soll die Weltbevölkerung auf elf Milliarden Menschen anwachsen. Ein deutlich größeres Engagement der betroffenen Staaten und der Weltgemeinschaft für Bildung, vor allem für Mädchen, sowie ein Beenden der Kinderehe könnte dazu beitragen, dem Bevölkerungswachstum entgegenzuwirken, teilte die Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer weltweit zum Tag der Weltbevölkerung (11. Juli) mit.



In Ländern wie Niger könnte die Geburtenrate um bis zu 18 Prozent gesenkt werden, wenn Mädchen dort nicht mehr minderjährig zu Bräuten würden. Momentan werden im Niger rund 77 Prozent der Mädchen vor ihrem 18. Lebensjahr verheiratet. In Entwicklungsländern ist es jede dritte Frau. "Die jungen Mädchen brechen die Schule ab, bekommen früh Kinder und erlernen meist keinen Beruf", erklärte Louay Yassin, Sprecher der SOS-Kinderdörfer weltweit. "Durch den Zugang zu Bildung für Mädchen und anschließende Arbeit wird ihre Selbstständigkeit gestärkt und die Geburtenrate effektiv gesenkt." Jedes Jahr mit weiterführender Schulbildung reduziere das Risiko für eine Kinderehe um fünf Prozent.



Neben Ausbildungsmaßnahmen sei die Aufklärung von Jugendlichen und der freie Zugriff auf Verhütungsmittel wichtig, so Yassin: "Wir sehen überall, dass die Geburtenrate deutlich sinkt, wenn die Jugendlichen Zugang zu Bildung sowie zu Verhütungsmitteln haben. Zwei Drittel der Mädchen in Entwicklungsländern unter 20 Jahren haben aber keine Möglichkeit, an Verhütungsmittel zu gelangen."



Die SOS-Kinderdörfer weltweit leisten in Entwicklungsländern Aufklärungsarbeit und sorgen in Schulen und Ausbildungszentren für Bildung und Chancengleichheit für Mädchen, um ihnen ein eigenständiges Leben zu ermöglichen.



Hörfunk: Ein Interview zum Weltbevölkerungstag können Radiosender auf der Website von Medienkontor kostenfrei unter http://www.medienkontor-audio.de/beitraege/sos-kinderdoerfer herunterladen.



