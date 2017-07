Die Manager der Tech-Konzerne sind davon überzeugt: Virtuelle Realität wird unser Leben verändern. Das Problem: Im Massenmarkt sind die Produkte noch gar nicht angekommen. Facebook-Tochter Oculus will das jetzt ändern.

Die Zukunft, sie lässt auf sich warten: Obwohl schon Museen und ein einige Unternehmen mit der virtuellen Realität und entsprechender Hardware experimentieren, herrscht in den Wohn- und Kinderzimmern dieser Welt virtueller Nachholbedarf. Denn da stößt die neue Technologie und ihre von Konzernen und Entwicklern viel beschworenen Vorzüge so gar nicht auf Begeisterungsstürme und damit auch nicht auf zahlungsbereite Kunden.

Mark Zuckerberg glaubt fest an sie, auch Google schwört auf das Potenzial der virtuellen Realität. Ob Gaming, Reisen oder Kundendienst: Die neue Technologie soll die Art und Weise unseres Erlebens nachhaltig verändern. Allein: So so groß ist das Interesse im Massenmarkt noch nicht. Die Soft- und Hardware sind zu teuer, die revolutionäre Sinneswahrnehmung noch nicht nachhaltig beworben.

Facebook-Tochter Oculus fühlt sich genötigt, zu handeln. Eine weltweite Aktion soll die VR-Headsets und alles, was damit zusammenhängt, nun endlich in den Massenmarkt bringen. Die bisher teure Hardware wird für neun Wochen weltweit reduziert. In den USA zum Beispiel um rund 200 Dollar gesenkt. Damit will das Unternehmen auch den Visionen von Facebook-Chef Zuckerberg Vorschub leisten.

Die Prophezeiungen sind gut: Facebook selbst schätzt in einer geförderten Studie, dass die Umsätze von virtueller und erweiterter Realität von 2016 bis 2020 auf bis zu 24 Milliarden US-Dollar wachsen könnten. Marktforscher IDC schätzt zudem, dass die Zahl der Lieferungen von VR- und AR-Brillen von rund 10 Millionen 2016 auf rund 91 Millionen im Jahr 2021 steigen könnten.

Laut Schätzungen der Deutschen Bank könnte es im Jahr 2020 rund 24 Millionen Nutzer geben. Im Jahr 2016 waren die Zahlen eher ernüchternd: Einer Facebook-Analyse zufolge lag der Umsatz 2016 gerade einmal bei 9,2 Millionen US-Dollar. 6,5 Millionen Menschen sollen ...

