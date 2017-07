"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung", erklärt Alberto Giovanzana, Vice President, Plastic Additives Europe, Africa and Middle East. "In dem Komitee, das diesen Preis verliehen hat, sitzen alle bedeutenden Akteure des Marktes für Polyurethane. Der Preis ist also eine weltweite Anerkennung der Kunden für den kontinuierlichen Beitrag der BASF zur Verbesserung der Polyurethantechnologie und unseres anhaltenden Einsatzes für die Verbesserung der Nachhaltigkeit unserer Produkte."

Additiv verringert Emissionswerte

Mit dem Award ausgezeichnet wurde die BASF für die Entwicklung und Vermarktung von Irgastab PUR 70. Das Anti-Scorch ...

