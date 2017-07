Mit Rückenwind aus Asien und den USA ist der Dax höher in die neue Woche gestartet. Er eröffnete den Handel mit einem Gewinn von 0,6 Prozent auf 12.463 Punkte. Unerwartet gute Daten vom US-Arbeitsmarkt am Freitagnachmittag hatten die Anleger an der Wall Street und an den Börsen in Fernost bereits zuversichtlich gestimmt.

