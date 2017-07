The NAGA Group AG: Erfolgreicher Handelsstart des Hamburger FinTech Unternehmens an der Börse

THE NAGA GROUP AG: Erfolgreicher Handelsstart des Hamburger FinTech Unternehmens an der Börse

- Aktie in das Segment "Scale" der Deutschen Börse AG einbezogen - Erster Kurs bei 3,60 EUR (Emissionskurs: 2,60 EUR)

Hamburg, 10. Juli 2017

Die The Naga Group AG, ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, ist heute mit einem erfolgreichen Börsendebut im Open Market (Freiverkehr) der Deutschen Börse AG gestartet. Die Aktien (WKN A161NR, ISIN DE000A161NR7) wurden in das Handelssegment "Scale" einbezogen. Der erste Kurs wurde mit 3,60 EUR festgestellt, ein Plus von rund 38 Prozent gegenüber dem Angebotspreis aus dem mehr fach überzeichneten IPO von 2,60 EUR.

Insgesamt wurden privaten und institutionellen Anlegern in Deutschland, Österreich, Spanien und der Schweiz 1.000.000 neue auf den Namen lautende Stückaktien der The NAGA Group AG zur Zeichnung angeboten. Die Zeichnung erfolgte sowohl über das Zeichnungstool DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse als auch über die NAGA-eigene Trading App SwipeStox bzw. die Homepage der Gesellschaft. Das Grundkapital der Emittentin hat sich durch die erfolgreiche Platzierung der neuen Aktien auf 21.008.048,00 EUR erhöht.

Benjamin Bilski, Vorstand und CTO / Yasin Sebastian Qureshi, CEO / der The Naga Group AG: "Noch nicht einmal zwei Jahre nach Unternehmensgründung ist uns heute bereits der Schritt an die Börse gelungen. Durch Ende des ersten Quartals erfolgreich abgeschlossene Kapitalmaßnahmen und den Bruttoemissionserlös aus diesem IPO sind wir mit Blick auf unsere Unternehmensplanung sehr gut finanziert. In dem IPO sehen wir insbesondere eine hervorragendes Möglichkeit zur Steigerung unseres Bekanntheitsgrades und zur gezielten Entwicklung der Naga-Aktie als zweite Währung des Unternehmens für externes Wachstum."

THE NAGA GROUP AG:

Die THE NAGA GROUP wurde im August 2015 von Benjamin Bilski, Yasin Sebastian Qureshi und Christoph Brück gegründet. Zum Ziel gesetzt hat sich das Unternehmen die Entwicklung, Vermarktung und das Wachstum disruptiver Anwendungen für Finanztechnologie voranzutreiben und damit aktiv am Wandel und an der Öffnung des bestehenden Finanzsystems mitzuwirken. Das Wort "NAGA" ist Sanskrit und bedeutet "Kobra Schlange". Es ist zudem der Name der weltweit schärfsten Chili-Sorte.

Kontakt: The NAGA Group AG Alexander Braune Herrengraben 31 20459 Hamburg E: press@thenagagroup.com UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg T. 040 6378 5410 E-Mail: E: ir@ubj.de

