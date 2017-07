Essen - Aufgrund des US-Arbeitsmarktberichtes wurden die durchaus positiven Nachrichten aus dem Euroraum kaum beachtet: Die Industrieproduktion in Deutschland und in Frankreich zog im Mai an, berichten die Analysten der National-Bank AG.Dementsprechend stünden die Zeichen gar nicht schlecht, dass es im abgelaufenen Quartal erneut ein vergleichsweise starkes Wirtschaftswachstum gegeben haben könnte. Die deutschen Außenhandelsdaten, die heute Morgen veröffentlicht würden, dürften das bestätigen. Am Freitag habe jedoch eindeutig der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus gestanden. Es seien erheblich mehr Stellen geschaffen worden, als es erwartet worden sei. Zugleich sei die Zahl der neuen Arbeitsplätze der Vormonate ebenfalls nach oben revidiert worden.

