Die folgende Ausgabe stammt vom 07.07.2017. Damit Sie in Zunkunft zeitnah und bestmöglich informiert sind, besuchen Sie unsere Hompage EUR/USD - nach kurzen Bull-Pullback wieder am Widerstand - stark! - / Wie erwartet gelang es den Bullen in dieser Handelswoche nicht, im ersten Anlauf das Widerstandscluster zwischen 1,1450 - 1,1550 zu überwinden. Eine klassische Bull-Pullback-Bewegung ...

