Am Wochenende ist das erste Tesla Model 3 vom Band gerollt. Via Twitter veröffentlichte CEO Elon Musk zwei Fotos vom neuen Fahrzeug. Nun muss Tesla beweisen, dass die ambitionierten Ziele auch in die Realität umgesetzt werden können. Dabei darf auch die Profitabilität nicht zu kurz kommen.

