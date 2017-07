IRW-PRESS: VirtualArmour Intl Inc.: VirtualArmour erweitert sein Geschäft mit Cybersicherheit in der Energiebranche durch neuen Vertragsabschluss

VANCOUVER, British Columbia, 7. Juli 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Der führende Anbieter von Managed Services, VirtualArmour International Inc. (das Unternehmen) (CSE:VAI) (Frankfurt:3V3), hat heute den Abschluss eines Vertrags mit einer international tätigen Bau- und Planungsfirma für die Energiebranche bekannt gegeben. Vertragsgemäß wird VirtualArmour eine neue Sicherheits-Infrastruktur planen, errichten und in Betrieb setzen, mit der das kontinuierliche Wachstum des Kunden unterstützt werden soll. Neben der Hardware werden auch professionelle Dienste bereitgestellt.

Nachdem die Technologie in den Energieunternehmen generell eine immer wichtigere Rolle spielt, ist diese Branche zu einem Hauptziel von Cyberattacken geworden. Diese Angriffe richten sich nicht nur gegen Energieerzeuger und Energieversorger, sondern auch gegen Branchenpartner, die nicht über die gleichen stabilen Sicherheitsprotokolle verfügen, die notwendig sind, um dauerhaft Sicherheit zu gewährleisten.

Cyberbedrohungen sind für jede Branche, aber vor allem für den Energiesektor, deshalb besonders gefährlich, weil sie unbemerkt bleiben können, bis ein realer Schaden - von Datendiebstahl über Stromausfälle bis hin zur Zerstörung physischer Anlagenwerte und enormer finanzieller Verluste - entstanden ist, meint Chad Schamberger, VP of Engineering Services bei VirtualArmour.

Nick Dinsmoor, VP Strategy bei VirtualArmour, fügt hinzu: Durch die Arbeit mit einigen großen Organisationen in diesem Bereich hat VirtualArmour bereits umfangreiche Branchenerfahrungen gesammelt und ist damit in der Lage, stabile Lösungen zu planen, umzusetzen und zu verwalten, die ein extrem hohes Schutzniveau garantieren. Wir sind zufrieden, unser Geschäfts im Energiesektor weiter ausbauen zu können und überzeugt, dass wir aus dieser Branche über kurz oder lang verstärkt Aufträge erhalten werden.

Über VirtualArmour

VirtualArmour ist ein internationaler Anbieter von Cybersecurity-Leistungen und Managed Services, der den Unternehmen selbst entwickelte und geschützte Lösungen für den Ausbau, die Überwachung, die Wartung und die Sicherung ihrer Netzwerke zur Verfügung stellt. Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein Rund-um-die-Uhr--Überwachungs- und Verwaltungsservice und beschäftigt Expertenteams in seinen Security Operation Centers (SOC) mit Sitz in den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Über Partnerschaften mit branchenführenden Technologieanbietern stellt VirtualArmour seinen Kunden führende Hardware- und Softwarelösungen, die sowohl anspruchsvoll als auch skalierbar sind, zur Verfügung, und punktet mit einem nachgelagerten und in der Branche einzigartigen Kundenservice. Das von VirtualArmour entwickelte Kundenportal CloudCastr und die Präventionsplattform bieten den Kunden einen konkurrenzlosen Zugriff auf Echtzeit-Berichte über aktuelle Bedrohungen, Schutz vor betriebsinterner Cyber-Kriminalität und ein umfassendes Netzwerk-Sicherheitssystem.

VirtualArmour unterstützt mit seinen Leistungen einen breiten Kundenkreis, zu dem auch Fortune 500-Unternehmen zählen, in den verschiedensten Branchen, in mehr als 30 Ländern und fünf Kontinenten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com), auf der Webseite der CSE (www.thecse.com) und auf der Firmenwebseite (www.virtualarmour.com).

