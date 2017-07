10.07.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Telekom Austria (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) verlautbart heute, dass sie im 2. Quartal 2017 mit einer ähnlichen Entwicklung bei den Umsatzerlösen verglichen mit dem 1. Quartal 2017 rechnet. Das EBITDA-Wachstum im Jahresvergleich wird höher als im 1. Quartal 2017 erwartet, was neben Österreich durch eine bessere Performance in Bulgarien und Weißrussland gestützt wird. Die Entwicklung bei den Mobilfunkkunden und umsatzgenerierenden Einheiten wird für das 2. Quartal...

