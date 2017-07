Zürich - Nach den Verlusten in der Vorwoche zeigten die Aktienmärkte in der letzten Woche keine nennenswerte Gegenreaktion. Der S&P500 schloss in einer verkürzten Handelswoche unverändert. Der technologielastige Nasdaq schaffte ein kleines Plus von 0.2%.

In Europa stieg der Dax leicht um 0.5% und der SMI fiel um 0.3%. Der Gesamtmarkt, gemessen am Stoxx Europe 600 erhöhte sich um 0.2%, wobei es grössere Divergenzen zwischen den Sektoren gab. Gefragt blieben Bankaktien, aber auch die Werte der Rohstoffbranche. Auf der Verliererseite standen Nahrungsmittel, Medien und Real Estate.

Die Banken profitierten von den Zinsen, die weiter anzogen. So stiegen die Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen um neun Basispunkte auf 2.39% und jene für deutsche Staatsanleihen um elf Basispunkte auf 0.57%.Damit notieren die deutschen Zinsen etwa wieder auf dem Stand vom Herbst 2015. Das bisherige Tiefst wurde am 8. Juli des letzten Jahres bei -0.19% erreicht.

Bei den Währungen entwickelte sich der EUR/USD seitwärts. Selbst die sehr guten US-Arbeitsmarktdaten vom Juni halfen dem Dollar nicht auf die Beine. Von der anhaltenden Euro-Stärke profitierte auch der Schweizer Franken. Am Freitagabend touchierte der EUR/CHF erstmals seit dem Mai 2016 wieder die Marke von 1.10. Ein USD kostete zum Wochenschluss 96.4 Rappen.

Am Ölmarkt blieb die Preisentwicklung volatil. Nachdem dem Rebound in Richtung USD 50/bbl, machte das Öl wieder rechtsumkehrt und korrigierte innert Wochenfrist um mehr als 4%. Als Gründe wurde ...

