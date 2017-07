Bei der Entwicklung von MIMO-Systemen (Multiple Input Multiple Output) mit vielen Antennen für Sendung und Empfang benötigt man eine entsprechende Anzahl an HF-Transceivern. Hier kommt der HF-Transceiver USRP-29xx (Bild 1) zum Einsatz, der den Frequenzbereich von 50 MHz bis 2,2 GHz abdeckt. Bild 2 zeigt das Innenleben des Transceivers mit den zwei Tochterkarten (Bild 3), die den eigentlichen HF-Transceiver beinhalten. Auf der Rückseite des Transceivers befinden sich die Schnittstellen für PCLe x4, Ethernet, GPS und den HF-Ein-und Ausgängen. Auf der Vorderseite (Bild 1) befinden sich die HF-Antennen-Anschlüsse und das Aux-I/O-Interface.

Bessere Frequenzgenauigkeit

In Bild 4 ist der Empfangs- und Sendeweg des USRP-29xx dargestellt. Der USPR ist kein Direktmischer-SDR, bei dem das Empfangssignal direkt am Antenneneingang digitalisiert wird. Bei ihm erfolgt die Digitalisierung des Signals erst nach dem Mischen in eine niedrigere Zwischenfrequenz. Der untere Empfängerpfad besteht aus zwei Schritten, zuerst die Verstärkung von schwachen, hochfrequenten Signalen und anschließend deren Umwandlung in niedrigere Frequenzen. In diesem Aufbau gelangt das Signal von einer RX-Antenne zunächst in den Low Noise Amplifier (LNA) und einstellbaren Driver Amplifier, um die Amplitude des Eingangssignals zu verstärken. Im nächsten Schritt ...

