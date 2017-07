Die Aktie von Nordex präsentiert sich zum Wochenauftakt fester und steht mit einem Kursgewinn von knapp 2% mit an der Spitze des TecDax. Bereits in der vergangenen Woche ging es um 8% nach oben - das war auch dringend nötig, denn am 23. Juni krachte das Papier des Windkraftanlagen-Herstellers noch auf ein neues 3-Jahres-Tief (Kursverlust seit Jahresauftakt: -43%). Nordex hat...

Den vollständigen Artikel lesen ...