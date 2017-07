Die Apple-Aktie (ISIN US0378331005) ist nicht nur ein Schwergewicht in den drei wichtigsten US-Indizes Dow Jones, Nasdaq 100 und S&P 500. Die Aktie ist auch ein Symbol dafür, ob die US-Wirtschaft läuft oder nicht. Apple ist der einzige wirklich große US-Handy-Hersteller, ist als Marke "Kult" und rangiert mit seinen Produkten im hochpreisigen Bereich. Da das Gros des US-Bruttoinlandsproduktes durch den Konsum gestellt wird, wirken Apples Bilanzdaten wie ein Barometer der US-Wirtschaft. Und die wiederum strahlt auf den Rest der Welt aus. Was bedeutet:

Wenn Apple läuft, gehen viele Anleger davon aus, dass die Welt am Aktienmarkt in Ordnung ist. Wenn nicht, kommt automatisch die Frage auf: Wenn diese Aktie schon kippt, was soll dann mit dem Gesamtmarkt werden? Die letzte Quartalsbilanz war nicht gerade beeindruckend, vor allem die Umsätze der iPhones hatten die Erwartungen verfehlt. Dass Apple danach trotzdem ein neues Rekordhoch erreicht hatte, lag eher daran, ...

