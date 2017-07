Stuttgart/Bremen (ots) -



Mit dem Markteintritt in den Ländern des Mittleren Osten wie Bahrain, Kuwait, Qatar, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Iran setzt Borgward konsequent die Globalisierung fort. Gemäß dieser Roadmap wird die Expansion ausgehend von China Richtung Westen vorangetrieben, bevor der Markt in Europa bedient wird. Die Unterzeichnung der Verträge fand in geschichtsträchtigem Umfeld statt - im Bremer Rathaus. In der Hansestadt fertigte der Firmengründer Carl F.W. Borgward bis 1961 über 1 Million Fahrzeuge. Anlässlich der feierlichen Zeremonie betonte Ulrich Walker, Vorstandsvorsitzender der Borgward Group AG: "Wie angekündigt werden wir weitere Wachstumsimpulse setzen und neue Märkte erschließen. Dazu gehören auch die Staaten des Mittleren Ostens, die sich nach unseren Untersuchungen in den kommenden Jahren positiv entwickeln werden. Hier erwarten wir besonders starke Impulse aus dem Iran.?



Die ausgesprochene Affinität der arabischen Kunden zu Allrad- und SUV-Modellen war eines der ausschlaggebenden Argumente für den Verkaufsstart in den Anrainerstaaten des Persischen Golfes. "Unser aktuelles Portfolio mit den allradgetriebenen Modellen Borgward BX5 und Borgward BX7 sowie der konsequente Ausbau unserer SUV-Modellpalette verspricht einen erfolgreichen Marktstart und eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung in dieser Region.?, so Tom Anliker, Vice President Marketing & Sales der Borgward Group AG.



Sowohl Borgward BX5 wie BX7 wurden von einem internationalen Entwicklungsteam als Weltauto konzipiert und sind somit für alle weltweiten Klimate und Einsatzbedingungen prädestiniert. Für die Golfstaaten mit größtenteils heißem Wüstenklima und teils nicht befestigten Pisten in ländlichen Gebieten adaptierten die Ingenieure alle Klimaaggregate für Motor und Innenraum. Zur Optimierung der Schlechtwegeigenschaften wurden der Unterfahrschutz sowie das Fahrwerk überarbeitet.



