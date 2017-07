Düsseldorf - Angesichts des starken Renditeanstiegs in der Eurozone seit Draghis Kommentaren im Rahmen des EZB-Forums in Sintra am 27. Juni will keine richtige Urlaubsstimmung am Staatsanleihenmarkt aufkommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Für diese Woche hätten die Staaten der Eurozone Kapitalmarktemissionen in Höhe von rund 10 Mrd. EUR angekündigt. Denen stünden Rückzahlungen in Höhe von 13 Mrd. EUR gegenüber. Am Dienstag würden die Niederlande den Anfang machen und die 30-jährige DSL um bis zu 1,25 Mrd. EUR aufstocken. Einen Tag später lege die deutsche Finanzagentur eine neue 10-jährige Bundesobligation auf. Am Donnerstag würden dann noch Italien und Irland an den Markt kommen. Details der Transaktionen würden im Laufe des Montags bekannt gegeben.

